Tines konkurrenter samler seg

Q-Meieriene, Synnøve Finden, Hennig-Olsen Is, Normilk og Rørosmeieriet har etablert en ny bransjeorganisasjon. Den heter Uavhengige Meieriers Landsforbund.

Den ble dannet på bakgrunn av diskusjonene knyttet til behovet for konkurransefremmende tiltak i meierisektoren, men også fordi aktørene ser en markedsregulator som stadig oftere tar seg til rette, skriver de fem i en pressemelding.

Tine mener de konkurransefremmende tiltakene i prisutjevningsordningen har utspilt sin rolle, og bør fjernes.

– Det er ingen tvil om at det er behov for konkurransefremmende tiltak – dette er tiltak som skal sikre at det er mulig å konkurrere mot superdominante Tine. Disse tiltakene kompenserer for permanente strukturelle etableringshinder som henger igjen fra Tine-monopolet, og de uavhengige aktørene er avhengige av konkurransefremmende tiltak så lenge disse strukturulempene fortsatt er tilstede og det ikke er virksom konkurranse i meierimarkedet, sier Kristine Aasheim i pressemeldingen.

Hun er styreleder i Q-meieriene, og nå også styreleder i UML.

Sofie Oraug-Rygh, direktør for samfunns- og myndighetskontakt i Synnøve Finden og nestleder i UML, mener i pressemeldingen at dette er en konsekvens av «Tines og Landbruksdepartementets forsøk på å strupe konkurransen i meierisektoren»

– Nå jobber Tine aktivt med å ta bort den norske konkurransen i markedet, og det kan virke som om Landbruksdepartementet spiller på lag, sier hun.

Betydelig aktør

At de privateide meieriselskapene nå samles i en felles organisasjon, gjør dem til en betydelig aktør i norsk landbruk og næringsliv, skriver selskapene i pressemeldingen.

– Til sammen bidrar vi med over 850 ansatte i produksjon av over 370 millioner liter melk, og flere anlegg som er hjørnesteinsbedrifter fra Namsos i nord til Kristiansand i sør, Jæren i vest og Røros i øst. Det er vi stolte av, og viser at vi er en organisasjon verdt å lytte til, sier Paal Hennig-Olsen i Hennig Olsen.

I desember 2022 kommer etter planen regjeringens utredning om konkurransefremmende tiltak i meierisektoren.

Ikke-samvirke

Bondebladet har prøvd å få intervju med styreleder Kristine Aasheim, men Aasheim opplyser at hun er på ferie.

Vi har likevel sendt et spørsmål på e-post.

– Forbundet heter Uavhengige Meieriers Landsforbund. Hva eller hvem er dere uavhengige av?

– Uavhengige meieriers landsforbund er navnet på forbundet som er dannet og det er en samlet betegnelse for de 5 privateide og ikke samvirke-eide norske meieriaktørene i Norge. Vårt mål er å jobbe for et økt produksjonsgrunnlag for bonden gjennom økt innenlands konkurranse, innovasjon og mangfold, skriver Aasheim tilbake.

Den største av de fem aktørene er Q-meieriene, med over to milliarder i omsetning. Til sammen har de fem selskapene over 5,1 milliarder i omsetning.