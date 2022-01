Tine vil redusere omsetningsavgiften med 5 øre

Styret i Tine anbefaler nå at omsetningsavgiften reduseres med fem øre.

– Hver eneste stein snus når vi leter etter løsninger og muligheter for å bedre bondens økonomi. Når vi nå går inn for å redusere omsetningsavgiften fra åtte til tre øre, er det viktige tusenlapper for melkeprodusentene, sier styreleder Marit Haugen i en pressemelding.

20. januar behandlet konsernstyret i Tine en anbefaling om å redusere omsetningsavgiften.

Anbefalingen om å fastsette omsetningsavgiften til tre øre per liter for 2022, sendte de umiddelbart etterpå til Landbruksdirektoratet, som er sekretariatet for Omsetningsrådet.

De ba også om at saken behandles på det ekstraordinære møtet i Omsetningsrådet 28. januar, og at det iverksettes fra 1. mars.

– Godt resultat

Blir forslaget tatt til følge av Omsetningsrådet og Landbruksdepartementet, vil omsetningsavgiften ha gått fra 30 øre i 2020 til tre øre fra 1. mars 2022.

Den ekstra høye omsetningsavgiften i 2020 var knyttet til utkjøp av kvoter i 2021.

— Mange bønder har utfordringer på kostnadssiden nå. Dette er et bidrag, og derfor var det viktig for styret å behandle dette så fort som mulig etter vi hadde de ferskeste tallene, sier styrelederen.

— Det er likevel ikke slik at dette alene vil løse utfordringene til melkebonden. Kompensasjon for de ekstraordinære kostnadene er avgjørende, og vi kommer til å være meget tydelige i våre innspill til jordbruksforhandlingene til våren. I tillegg vil det i februar bli lagt frem et godt resultat, og en bra etterbetaling, lover Marit Haugen.

Overproduksjon

Bakgrunnen for at omsetningsavgiften kan settes ned, er at det er gjort nye beregninger av inntektene knyttet til overproduksjonsavgiften og kostnadene knyttet til prisnedskriving av pulver til fôr og reguleringslagring, skriver Tine.

— Hovedgrunnen for at vi anbefaler å sette ned avgiften nå, handler om at det ble produsert mer melk over kvote i desember enn tidligere budsjettert. Denne kunnskapen er også lagt til grunn for nye beregninger for 2022. I tillegg har kostnadene til markedsregulering blitt mindre, forklarer Haugen.

Ole Martin Buene, kommunikasjonsdirektør i Tine, utdyper dette til Bondebladet.

– Det har blitt produsert mer melk over kvote i 2021 enn antatt og budsjettert for. Disse literne er det da betalt overproduksjonsavgift for som går inn i omsetningsfondet. De har også da brukt denne nye innsikten og beregnet på nytt for hva som er forventet i år. Dette utgjør den største forskjellen for regnestykket og hadde det da ikke blitt redusert, så ville omsetningsfondet vokst seg større, skriver Buene i en e-post til Bondebladet.

Overproduksjonsavgiften er 4,90 kroner per liter.