Tine velger ny styreleder

Etter ni år som styreleder i Tine SA, tar ikke Trond Reierstad gjenvalg for en ny periode. Valgkomiteen foreslår at Marit Haugen fra Steinkjer overtar som ny leder og valget skjer på årsmøtet i april.

Marit Haugen (48) er melkebonde i Beitstad i Steinkjer, der hun driver gården sammen med mannen Sven. Hun er utdannet landbruksøkonom fra Ås (nåværende NMBU) og har bred organisasjonserfaring fra landbruket. Hun har jobbet i Landbruksdepartementet, vært jordbrukssjef og kommunesjef i Hjelmeland kommune, vært organisasjonssjef i Nord-Trøndelag Bondelag, og de fire siste årene styremedlem i Tine SA.

Bred kompetanse

–Marit Haugen har først og fremst bred kompetanse. Hun er en samlende person, en brobygger, som har fokus på å "bygge lag", utvikle og gi ansvar til hele laget, sier leder i valgkomiteen, Bodil Mannsverk.

Hun legger til at Marit Haugen er en engasjert, offensiv og ydmyk person som er motivert for å utvikle Tine videre.

Valgkomiteens leder understreker at Tine har vært gjennom store endringer i de ni årene Trond Reierstad har styrt skuta.

– Trond har gjort en strålende jobb i en krevende periode. Vi som melkeprodusenter har mye å takke han for. At han nå velger å overlate roret til andre, har vi i valgkomiteen stor respekt for.

Nye og gamle fjes i styret

Valgkomiteen innstiller på at nestleder de siste, fire årene, Nils Asle Dolmseth fra Åfjord, får fornyet tillit. Ellers foreslår valgkomiteen et comeback for tidligere nestleder Nina Koltveit Sæther. Etter at hun trakk seg i 2015, har hun sittet som styremedlem i flere av Tines datterselskaper.

Valgene foregår på årsmøtet den 11. april på Lillestrøm

Vedtas valgkomiteens innstilling på årsmøtet blir styret satt sammen av følgende 10 eiere:

* Marit Haugen, Steinkjer, leder, ny

* Nils Asle Dolmseth, Åfjord, nestleder, gjenvalg

* Helge Arne Espeland, Jondal, styremedlem, gjenvalg

* Solveig Bratteng Rønning, Rana, styremedlem, ikke på valg

* Rolf Øyvind Thune, Rakkestad, styremedlem, ikke på valg

* Elisabeth Irgens Hogstad, Larvik, styremedlem, gjenvalg

* Askild Eggebø, Finnøy, styremedlem, gjenvalg

* Nina Kolltveit Sæter, Surnadal, styremedlem, ny

* Cecilie Bjørlo, Eid, styremedlem, ikke på valg

* Anders Johansen, Brønnøy, styremedlem, ikke på valg

De fire ansatt-representantene i styret er ikke på valg i år.