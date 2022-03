Tine svarer om etterbetaling

Styreleder i Tine, Marit Haugen, skriver dette som svar på Bjørnes Frønes sin kritikk om å bruke penger fra etterbetalingsfondet, Bondebladet nr. 8:

«Vurderingene har vært mange. Skal vi spare fondet til mer normale situasjoner enn vi har hatt under pandemien, eller er nå det riktige tidspunktet for å benytte seg av dette engangsgrepet, vel vitende om at vi ikke kan gjøre det samme en gang til. Vi har hatt god dialog med produsentlagslederne og rådet vårt.

Signalene har vært tydelig: I en ekstraordinær situasjon kreves ekstraordinære løsninger. Så skal det sies at det er strekk i lagene. Flere tjener penger og klarer seg godt, mens andre sliter. Selv om ikke alle kjenner presset på samme måte, er det viktig at vi har med oss så mange som mulig videre. Det veier tungt. Derfor konkluderte styret med at dette er rett tid og sårt tiltrengt for mange. Det gjør at man kan møte bondens spesielt vanskelige situasjon akkurat nå, med økte kostnader til drivstoff, kraftfôr, gjødsel, strøm og andre innsatsfaktorer, med en ekstraordinær høy etterbetaling for 2021.

Så er det selvfølgelig opp til den enkelte eier å forvalte etterbetalingen på best mulig måte for sin drift, om det er å komme à jour med ubetalte regninger eller sette det på bufferkontoen til en senere anledning.»