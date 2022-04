Tine sender 40.000 liter melk til Ukraina

– Tines ansatte og eiere er stolte, men også ydmyke av å kunne bidra. Nå sender vi 40.000 liter melk til Ukraina på forespørsel fra den ukrainske ambassaden, sier konsernsjef Gunnar Hovland i Tine til NRK.

Hovland sier det både er ønskelig og nødvendig for Tine å hjelpe Ukraina.

– Bønder hjelper bønder. Når ukrainske melkeprodusenter trenger støtte for å forsørge eget folk, er det både ønskelig og nødvendig for Tines eiere å avhjelpe situasjonen.

Selve transporten håndteres av Ukraina. Den første forsyningen sendes torsdag kveld og den andre fredag. Det kan bli aktuelt å sende mer melk.

– Selv om bøndene i Ukraina gjør alt de kan for å produsere mat, er det likevel slik at millioner av mennesker er på flukt i eget land, og forholdene for å holde tritt med behovet for næring ikke er til stede akkurat nå, sier Hovland.

Tine har aldri før har fått en lignende henvendelse.

– Den minner oss tydelig om at primæroppgavene til ethvert samfunn er å skaffe befolkningen trygghet og mat. Den minner oss også om våre eieres utvidede samfunnsansvar som melkeprodusenter, sier Hovland.

