Tine saksøker Synøve Finden for det samvirket mener er for sen betaling for melka Synøve Finden får levert fra Tine Råvare, skriver E24. Tine mener betalingen skal komme innen ti dager etter levering, mens Synnøve Findne i over ti år har betalt 25 dager.

Ifølge E24 skal saken opp i Oslo tingrett 23. januar, og det er satt av tre dager til saken. Det er ikke selve prisen på melka, men hvor raskt den skal betales som er spørsmålet i retten.

– Vårt syn er at det ligger innenfor Tine Råvares mandat å fastsette antallet dager. Tine Råvare har sagt 13 dager. Alle aktørene har akseptert og innrettet seg etter dette, bortsett fra Synnøve Finden, som mener å ha krav på 25 dager, sier Andreas Stang Lund som representerer Tine til E24.

Sofie Oraug-Rygh er direktør for kommunikasjon, myndighetskontakt og bærekraft Scandza Nordic Brands, som eier Synnøve Finden.

– Redusert kredittid har store konsekvenser for Synnøve Finden. Synnøve Findens produkter har vesentlig lenger ferdigstillelsestid i snitt enn 13 dager, sier hun.

På Svandzas egen side står det:

I dag eies Scandza av gründerne, partner Karl Kristian Sunde og over 100 ansatte. Scandza har over 20 egne merkevarer, 10 egne fabrikker, 1000 ansatte i hele Skandinavia, og omsetter for over 5 milliarder NOK.