Tine i omdømmetoppen

– Et godt omdømme er noe du skal gjøre deg fortjent til hver eneste dag. Denne tillitserklæringen fra folk flest, er resultatet av den innsatsen som legges ned i hele verdikjeden fra gård og ut i butikk, sier styreleder Marit Haugen i en pressemelding.

– Det ligger jo i samvirket at det er sammen vi får det til å virke, og dette er en lagseier. Så takk til alle som med hjerte for Tine, bidrar til at vi sammen skaper et levende Norge. Vi skal feire øyeblikket og glede oss over alt det bra vi gjør i dag, med et klart mål om å bli enda bedre i morgen, sier hun.

Landbruket kan ellers glede seg over at Felleskjøpet oppnådde en strålende 6. plass i undersøkelsen.

– Jeg tror landbruket, den norske bonden og norsk matproduksjon står for noe trygt, nært og troverdig i en usikker og krevende tid der pandemi ble etterfulgt av krig og konflikt. Det er en tillit Tine og landbruket skal forvalte med den samme ansvarsfølelsen som utgjør samfunnsoppdraget vårt; å produsere god mat på norske ressurser over hele landet, avslutter Haugen.