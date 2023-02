Tine fikk pris for å redusere bruk av ny plast

Pressemelding fra Tine: – Vi har erstattet 50 prosent av plasten i rømme- og crèmefraîchebegrene våre med resirkulert plast, og det er veldig stas at arbeidet vi gjør blir lagt merke til, sier leder for emballasje i Tine, Morten Aas.

Plastløfteprisen ble delt ut av Grønt Punkt Norge under Holdbar-messen på Lillestrøm onsdag ettermiddag. Gjennom endringene som er gjort på begrene sparer samvirket miljøet for 150 tonn ny plast, hvert eneste år.

– Dette er viktige skritt videre i Tines arbeid mot miljøvennlig og 100 prosent fornybar emballasje innen 2025. Og brukt emballasje skal kunne materialgjenvinnes, sier leder for bærekraft i Tine, Bjørn Malm.

Annonse

Malm gir heder og ære til de som jobber med emballasje i Tine.

– Dette er et resultat av godt samarbeid på tvers av hele verdikjeden, men ikke minst handler dette også om at vi har et veldig fremoverlent emballasjeteam i Tine, som er nysgjerrig på nye løsninger og villig til å teste nye ting. Folk etterspør mer miljøvennlig emballasje, og det ønsker vi å gi dem. Å velge Tine skal rett og slett være en del av ditt miljøbidrag, sier Malm.

Tine var i år nominert i kategorien «Økt bruk av gjenvunnet plast», sammen med Bama. Juryen skriver følgende i sin begrunnelse:

«Applaus til Tine som har forsøkt seg frem med en rekke ulike emballasjer for rømme. De har nå landet et produkt som både er gjenvinnbart og begrenser bruk av jomfruelig plast. Med 50 prosent kjemisk gjenvunnet PP i sine rømmebegrevinspirerer de bransjen til økt bruk av resirkulert plast i matemballasje».

– Vi er en av Norges største brukere av emballasje og skal levere bærekraftige løsninger som tar hensyn til klima og miljø i dag og i fremtiden. Å lansere emballasje som bidrar til å redusere Tines klimaavtrykk er en del av vårt samfunnsansvar.