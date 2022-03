Tilsynskampanje: Mange brudd, men få alvorlige

Det er gjennomført 342 tilsyn i «Nasjonal tilsynskampanje om velferd for svin 2021–2022» per 3. tertial 2021.

I 47 prosent av dyreholdene er det ikke funnet brudd på regelverket. I 53 prosent av dyreholdene er det funnet ett eller flere brudd på regelverket.

– Så langt i kampanjen har vi møtt mange bønder som driver på en god måte, og vi har hatt god dialog med grisebønder over hele landet, sier Torunn Knævelsrud, leder for seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.

– Vi er likevel bekymret for at vi finner brudd på regelverket i over halvpartene av tilsynene. Men heldigvis har vi få funn som er så alvorlige at det har vært nødvendig å bruke våre mest inngripende virkemidler, sier Knævelsrud.

For tidlig å konkludere

Det er viktig å understreke at dette er funnene så langt i kampanjen. Det er først når vi har gjennomført alle de 600 planlagte tilsynene, at vi vil kunne si noe mer detaljert om tilstanden i norsk svineproduksjon.

– Vi håper funnene så langt og veiledningen vi gir på tilsyn, vil gi næringen og bøndene kunnskap og innsikt som kan bidra til å sikre god dyrevelferd i alle norske grisefjøs, sier Knævelsrud.

Rotemateriale, strø og syke dyr

Mattilsynet har så langt funnet flest brudd på regelverket knyttet til rotemateriale og strø. Slike brudd har vi funnet i henholdsvis 32 og 25 prosent av besetningene vi har vært på tilsyn hos. Det kan innebære alt fra at grisene har litt for lite rotemateriale og/eller strø, til totalt fravær av dette.

– Nok strø er nødvendig for at grisene skal ha tørre og bekvemme liggeplasser. God dyrevelferd forutsetter også at grisene har mulighet til å utøve naturlig atferd selv om de lever innendørs i binger. Derfor er det viktig at bonden bruker nok og riktig rotemateriale til dyrene, sier Knævelsrud.

Så langt i kampanjen har Mattilsynet funnet brudd på regelverket knyttet til behandling av syke og skadde dyr i 24 prosent av besetningene.

– Dette kan omfatte alt fra at bonden har for dårlige rutiner for håndtering av syke og skadde dyr, at slike dyr ikke er plassert i en egen sykebinge, og til at griser med alvorlig sykdom, sår og skader ikke er blitt avlivet eller fått nødvendig behandling av veterinær, sier seksjonslederen.