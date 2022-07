Tilskudd til rydding med helikopter

Du kan nå søke om tilskudd til å bruke helikopter ved opprydding av vindfall.

Landbruksdirektoratet skriver i et brev at de har endret retningslinjer for tilskudd til opprydding av vindfall etter stormen i november 2021 og tilsvarende hendelser deretter vinteren 2021/2022.

Ordningen er tilgjengelig for utvalgte kommuner i Innlandet, Oslo og Viken og Vestfold og Telemark.

Søknader kan nå fremmes, og behandling av innkomne søknader i kommunene kan starte, skriver direktoratet.