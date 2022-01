Tilskudd til jordhelse og karbonbinding

En tilskuddsordning for innovativt arbeid med jordhelse og karbonbinding i jord og skog er utlyst i Viken. Viken fylkeskommune har avsatt inntil 2 millioner kroner til ordningen. Støtteordningen er en oppfølging av Landbruksstrategi 2021–2030.

– Karbonbinding i jord og skog er en viktig del av det globale karbonkretsløpet. En forbedret jordhelsetilstand fører til økt karbonopptak i jorda og bedre avlinger, sier Johan Edvard Grimstad (Sp), fylkesråd for næring og tannhelse.

Han peker på at dette også er et klimatiltak, siden det er snakk om å ta karbon ut av lufta i fotosyntesen og lagre det i jord og skog. Landbruket har et enormt potensial for å øke sitt bidrag til bedre klima, mener Grimstad.

Støtteordningen gis til samarbeidsprosjekter innenfor jordhelse og karbonbinding som blant annet bidrar til utvikling av muliggjørende teknologier som får større lønnsomhet og bærekraft ut av bedret jordhelsetilstand, eksempelvis gjennom regenerativt jordbruk eller bruk av biokull.

Søknadsfrist er 10. februar, og søknaden sendes via regionalforvaltning.no.