Tilbyr T-skjorte med «Redd ulven – skyt bønda»

«På en måte skjønner vi bønda. Vi hadde vært grinete om noen kom og spiste på sexleketøyet vårt vi også», skriver Klanen.

Klanen er Vålerengens Idrettsforenings uavhengige supporteres klubb. Klanen er uavhengig av Vålerengens Idrettsforening og upolitisk, skriver supporterklubben.

«Per Ulv er nok en gang i skuddsiktet til de som vil drepe elskerinnene sine selv. Det viser seg at gaupe, kongeørn og en som heter Bjørn, samt Jerv 1919, også liker fåresushi like godt eller mer enn ulven, men i stedet for å skyte de, får de to sistnevnte spille i norsk 3. divisjon», skriver Klanen på sin nettside.

«Ingen dreper flere sau enn bønda sjæl og i den anledning har Sjappa en vakker liten sak du kan plukke opp sammen med Klansmedlemskapet og sesongkortet ditt når du handler i butikken på stadion», heter det videre.

– Må fjernes

– Jeg blir nesten måløs. Dette er så grovt at jeg nesten ikke vil tro det, sier Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag.

Frogner er klar på at dette må fjernes.

– Her må VIF fotball ta ansvar og få dette fjernet med en gang. Slikt gjør en bare ikke. Det er så grovt, og langt over det som kan tolereres i en debatt om rovdyr og beitenæringa her i landet. Feil skjer, så her må det ryddes opp med en gang, sier han.

– På vegne av sauebonden som opplever store tap, er dette forferdelig grovt. Det blir som å sparke en person som ligger nede, sier Einar Frogner.

Samme som på banner mot Elverum

Erling Rostvåg er talsperson for Klanen. Han ser ikke noe stort problem i denne T-skjorta.

– Vi driver et prosjekt for å utvide kolleksjonen i sjappa vår. Vi tror at denne T-skjorta kan ha et potensiale, ikke minst fordi ulvedebatten er veldig levende for tida. T-skjorta har den samme teksten som det banneret vi hadde på tribunen da vi møtte Elverum fotball i 2014. Vi er opptatte av visuelle effekter, og i 2014 ble det ekstra fyr og flamme. Da var det en rettsak om ulv som pågikk og ekstra aktuelt, sier Rostvåg.

– Dette er selvsagt ingen reell oppfordring til drap. Dette er et forsøk på å pirke under huden på folk, sier han.

– Kommer dere til å avslutte dette tilbudet etter kritikken fra Einar Frogner i Bondelaget?

– Nei, dette har ingenting med politikk å gjøre. Vi knytter kjeklinga til pulsen i samfunnet. Vi er ingen aktør i den politiske debatten, sier talsmannen for Klanen.

– Hvis vi skal avslutte dette, må det komme et argumet for at dette er så mye verre enn andre ting vi har gjort. Hvis det skjer, så skal vi vurdere det. Vi kan ikke avslutte dette tilbudet fra sjappa vår, selv om noen blir sinna, sier Rostvåg.

Du får ringe Klanen hvis du vil ha en kommentar til dette, skriver styreformann i Vålerenga Fotball Elite, Thomas Baardseng, i en epost til Bondebladet.