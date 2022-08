Tidlegare brannmann mistenkt for å ha starta to skogbrannar

Mannen (33) vart arrestert sist veke, skriv ATL i Sverige.

Brannmannen har erkjent at han starta ein brann den 2. august som øydela 500 kvadratmeter skog i departementet Hérault ved Middelhavet. Hérault ligg i regionen Occitanie, og hovedbyen her er Montpellier.

Mannen er også mistenkt for å ha starta ei annan brann tidlegare same dag, men 33-åringen vil ikkje ta ansvar for denne.

Mannen, som har arbeidd som frivillig brannmann i ein annan del av Frankrike, risikerer ti års fengsel når han neste månad vil bli stilt for retten, opplyser anklagaren.

I slutten av juli vart ein annan mann mistenkt for å ha anlagt skogsbrannar i Hérault i Frankrike.

Mannen, ein skogsarbeidar i 30-årsalderen som arbeidde med å førebyggje brannar, har erkjent at han ved tre tilfelle har starta brannar for å få eit adrenalinkick. Han risikerer 15 år i fengsel og bøter tilsvarande 1,5 millionar svenske kroner, skriv ATL.

Frankrike og mange andre land har vore ramma av intens varme og tørke gjennom fleire veker i sommar. Hellas, Spania og Portugal har også hatt svært mange skogbrannar i sommar. Mange tusen menneske har måtta evakuera på grunn av brannane.

Det er framleis stor risiko for at det bryt ut fleire skogbrannar i fleire land langs Middelhavet.

