Tester ut fiskeslam som gjødsel

Problemet er at det ikke uten videre er lov å bruke denne gjødselen. Norge kan ikke selge fiskeslam til gjødsel i EU, og i økologisk jordbruk er ikke slammet godkjent i det hele tatt

– Det slammet vi har nå, er det som kommer fra settefiskanlegg, sier Nibio-forsker Bente Føreid til forskning.no.

Grønn Gjødsel i Rakkestad er et av firmaene som bruker slikt tørket slam til å produsere gjødsel. Nå er både Grønn Gjødsel og Nibio med på et europeisk prosjekt, Sea2land, for å undersøke mulighetene for å bruke mer avfall fra sjøen til gjødsel på land.

– Vi må finne ut om det er uønskede stoffer i denne gjødselen. I neste omgang må vi se hvordan vi skal behandle og bruke fiskeslammet for å få en god gjødslingseffekt, sier forsker Mette Thomsen hos Nibio til forskning.no.

Fiskeslam blir ikke like god gjødsel som kumøkk eller annen avføring fra dyr som lever på land. En god del av de mest tilgjengelige næringsstoffene blir vasket ut i vannet.

Det er heller ikke sikkert at folk flest kommer til å ha lyst på grønnsaker og annen mat som er gjødslet med fiskeslam. Forbrukere er skeptiske. Bente Føreid skjønner lite av den bekymringen:

– Hvis du er bekymret for spredning av sykdom, for eksempel, er kumøkk som gjødsel sannsynligvis verre enn fiskeslam. Kanskje noen tror det er antibiotika i slammet, men det er det i veldig liten grad i settefiskanlegg, sier forskeren.