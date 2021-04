Tar Senterpartiets slagord på ordet – rir gjennom hele Norge

Vi smyger oss forbi en flytebrygge på land, opp en skråning og inn på en sti. Fem sett med hestebein spiser terreng, steg for steg. I mest mulig stødig kurs mot nord.

– Denne veien hadde vi aldri funnet om ikke du hadde blitt med oss, sier Lars Hamarsbøen (67).

Tore Håkon Joten (64) har nemlig ikke lagt ut på tur helt aleine. Han har med seg Lars som har ridd Norge på langs en gang før, og Trond Maukon Henriksen (61) som var klar for et lite eventyr. De blir med den første måneden. I dag er også jeg med dem på tur, både som guide og Bondebladets utsendte. Etappen gjennom Arendal og Froland går forbi der jeg bor, hvor jeg og fjordingen min Myrk har tråkket på kryss og tvers i skogen i mange år. Vi er godt kjent og kan alle snarveiene.

Starten på pensjonisttilværelsen

Praten går lett på hesteryggen, og Tore forteller om hva som fikk han til å ta fatt på denne nokså strabasiøse ferden.

– Jeg skulle pensjoneres i april, og hadde på ingen måte lyst til å sette meg til i sofaen. Det er bare ikke meg. Først tenkte jeg å gå Norge på langs, men innså at det i lengda kom til å bli for tungt å bære sekken min hele veien. Da tenkte jeg at det hadde vært greit å få hjelp av en hest som kunne bære både meg og litt bagasje, forteller han.

Tore hopper ned fra ryggen til Selja, og leier henne litt. En del muskler er nokså møre etter 11 dager på tur, etappene ligger på rundt to mil.

– Jeg rir litt, så går jeg litt før jeg rir igjen. I utgangspunktet er jeg i god form, hjemme i Bergen sykler jeg mye. Men jeg merker at jeg bruker litt andre muskler når jeg rir, jeg kjenner det spesielt godt på innsiden av låra, sier han.

Mål og mening

For å i det hele tatt kunne realisere en slik tur med hest, trengte Tore hjelp. Gjennom sitt medlemskap i Senterpartiet kom han i prat med Nils Bjørke fra Voss, som er stortingsrepresentant for partiet. Han tente på ideen.

– Nils ville gjerne dra inn SP, slagordet Ta hele Norge i bruk kunne jo ikke passet bedre. Hadde verden vært normal akkurat nå kunne de brukt det som en greie nasjonalt i valgkampen, med arrangementer på alle stedene vi kommer til. Men på grunn av pandemien har vi måtte tone det ned, forteller Tore.

Likevel har SP en sentral plass på turen, målet er å nå Nordkapp på valgdagen 13. september. En rekke lokallag har så langt hjulpet til både med å legge opp rute, ordne steder å overnatte og stelle til små, koronavennlige arrangementer.

– Folk er veldig hjelpsomme. I tillegg til SP er også hestemiljøet viktig, jeg har et mål om å fronte de norske hesterasene på vår vei. Mange erfarne hestefolk har hjulpet til med ruta og sagt seg villige til å følge meg et stykke, sier han.

To gode hjelpere

Lars og Trond er to av dem. Da Tore tok kontakt med Lars og spurte om han ville bli med å ri Norge på langs en gang til, fikk han tvert nei.

– Men etter å ha tenkt meg om, våkna sirkushesten, smiler Lars.

– Jeg var ikke motivert til å ri hele veien, men fant ut jeg ville bli med å ri fra Lindesnes til Røros. Mens vi red opp langs Vestlandet sist gang, har vi lagt ruta lenger øst denne gangen. Og så er det greit å få hjulpet Tore litt i gang. Han har fått låne hesten til dattera mi, planen er at den skal bli med hele veien, sier han.

Trond har tidligere krysset Norge til fots og på ski. Da han hørte om prosjektet til Tore tok han ut en måned ferie fra jobben i NIBIO, lastet to av islandshestene sine på hengeren og hengte seg på.

– Planen min er å bli med til Gjøvik, der jeg bor. Og så får jeg se om jeg får mulighet til å slenge meg på noen etapper når de kommer litt lenger nord, sier Trond.

Heiagjeng

En liten elv slynger seg gjennom terrenget, og langs bredden finner vi en fin plass å ta første pause. Vi rekker ikke mer enn å sette fra oss hestene, før det spretter fram en dame som vifter med et norsk flagg.

– Jeg fant dere, smiler hun fornøyd.

Inger Margrete Kvade har fulgt med på mobilen, der kan hun se hvor trackeren som ligger i den ene salveska befinner seg.

– Dette synes jeg var et så spennende prosjekt, at jeg bare måtte komme og heie dere fram, sier hun.

Turist i egen skog

Praten går livlig om dyrking av økologisk havre og håndtering av hestemøkk, før reisefølget vårt må videre. Alle i gruppa er litt over middels interessert i landbruk og natur, de har hver sine spesialfelt. Tore er svært friluftsinteressert og har tidligere jobbet på ranch i USA, Lars er bonde og Trond forsker på jord, korn og frøvekster.

– Vi har mange spennende diskusjoner underveis, terrenget har endret seg ganske mye bare siden Lindesnes. En ting som fascinerer oss her, er alle eiketrærne. For oss er det veldig eksotisk, sier Tore.

Vi rir gjennom terreng jeg kjenner veldig godt, og ting jeg tar for gitt og aldri har lagt merke til, blir en snakkis.

– Se den store ospa der, utbryter Lars.

Jeg har aldri tenkt over at det er noe spesielt med den. Ei heller hakkespetten som flakser forbi oss.

– Det var en grønnspett, de er ikke så vanlige, sier Tore.

Hestene kommer først

Vi fortsetter inn i Froland, og rir langs gjerdet til flyplassen Gullknapp. Et lite skolefly letter, ingen av hestene bryr seg. Men med 138 dager igjen av turen er Tore fullt klar over at planen om å nå Nordkapp kan skjære seg.

– Hestevelferden vil alltid komme først. Derfor har vi med oss bil og henger, så vi kan kjøre en eller flere hester noen av etappene om de trenger hvile. Jeg er også fullt klar over at vi etterhvert kommer inn i vanskeligere terreng, og da øker faren for skader både på hestene og meg selv. Jeg er ikke så redd for å falle av, men det er lett at hesten tråkker på meg når jeg leier, forteller han.

Når de skal krysse områder de ikke kan ha med seg følgebil, blir sal byttet ut med kløv. Derav navnet på ekspedisjonen – Norge på langsmed kløvhest.

– Målet mitt er å komme til Nordkapp, men ting kan skje undervei. Så jeg sier at jeg i alle fall rir i retning Nordkapp, smiler Tore.

Lokalkjendiser

Solskinn og fuglekvitter følger oss gjennom dagen, vi har nesten nådd målet da en motordur bryter idyllen. En tømmerbil har snirklet seg inn i skogen for å hente tømmer. Idet sjåføren får øye på oss, hopper han ut av kranhytta og skrur av motoren på lastebilen. Vi takker idet vi rir forbi.

– Det er dere som skal til Nordkapp, ja, nikker han gjenkjennende.

De tre rytterne og hestene deres har fått god omtale i de fleste lokalaviser de har passert.

– Vi møter mye velvilje når vi treffer folk på vår vei, og jeg tror det at de kjenner oss igjen og vet hvor vi skal bidrar til det, sier Trond.

Ved veis ende

Ikke lenge etter rir vi inn på Hersel gård, som er målet for dagens etappe. Der venter en liten gjeng fra senterpartiet i Froland, de har fyrt opp grillen og er klare til å servere pølser. Men først skal hestene stelles. Tore, Trond og Lars gjerder inne et stykke til dem på et jorde, selv skal de sove på låven.

I morgen går turen videre til Tvedestrand, før den etter en hviledag fortsetter i retning Kongsberg, Hønefoss, Hadeland og Toten.

– Når vi passerer Stange håper jeg Trygve Slagsvold Vedum er hjemme, så vi kan komme innom på en kopp kaffe, smiler Tore.

– Uansett har vi mye gøy i vente, det er mange mennesker jeg har vært i kontakt med under planleggingen jeg gleder meg til å møte. Jeg kommer til å få hjelp og følge av hestefolk hele veien, og når vi kommer nordover får vi kanskje følge av kløvrein og mongolske kameler for å nevne noe, sier han.

Jeg og Myrk takker så mye for turen, og ønsker dem hell og lykke videre på ferden. Dagens etappe endte på 17,5 kilometer. Nå gjenstår det bare for min del å skrive reiseregning. Skal tro hva Bondebladets kilometersats for hest er? En liter havre?