Tar initiativ for gjødselkompensasjon

Det er rundt 30 prosent av bøndene i Norge som ennå ikke har kjøpt gjødsel for sesongen. Norges Bondelag ber nå Norsk Bonde- og Småbrukarlag om et samarbeid for å finne konkrete løsninger for å unngå redusert matproduksjon.

– Sannsynligheten er stor for at bønder som ennå ikke har kjøpt gjødsel, vurderer å redusere gjødselbruken. Det kan gi lavere norsk matproduksjon, og det vil vi unngå, sier Bjørn Gimming. Vi trenger målretta tiltak for å unngå redusert matproduksjon, og vil gjerne ha med NBS, sier Gimming.

Bondelagets mål er å sikre bonden midler, slik at de har tilstrekkelig likviditet i en tid der kostnadene øker voldsomt.

– Vi har fått til gode ordninger med strømpakka og tidlig utbetaling av kompensasjon for den ekstraordinære kostnadsveksten. Vi ser likevel at det ikke er nok for å betale gjødselregningene, det er kritisk før våronna, sier Bjørn Gimming.

Ønsker ikke tilleggsforhandlinger

Bondelaget mener det er de effektive og målretta ordningene som har vist seg avgjørende i den ekstraordinære situasjonen landbruket og bonden står i. Det ville vi ikke fått til på samme måte gjennom en ny runde med tilleggsforhandlinger, skriver Bondelaget, som i dag har sendt brev til Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

– Bondelaget ønsker derfor ikke å sette i gang en bred prosess med tilleggsforhandlinger nå. Nå vil Bondelaget bruke all kraft for å få best mulig resultat for bonden i vårens jordbruksforhandlinger, sier Bjørn Gimming, og understreker at kostnadene må kompenseres før vi kan snakke om å tette inntektsgapet slik at bonden kan oppnå inntekt på nivå med andre.

