Svenskene øker prisen på lam

Å få nok slaktelam om høsten er sjelden et problem for slakteriene, ei heller i Sverige. Men i år er situasjonen annerledes på grunn av at det etter fjorårets tørke er født færre lam.

Kjøtt-konsertet HK Scan, som er representert i Sverige, Finland og Danmark, skriver nå på sine nettsider at de øker betalingen til bonden med én krone kiloen. Høyest mulig pris er dermed 43,50 kr per kilo før eventuelle tillegg, skriver den svenske landbruksavisen Atl

– Jeg har jobbet i lammeindustrien i over 20 år, og for meg er det ganske unikt å heve lammeprisen om høsten, sier Elisabeth Svensson, forretningsområdesjef i HK Scan.