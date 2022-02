Svenske forbrukarar villige til å betale meir for maten

Dei fleste forbrukarane har forståing for at matvareprisane stig, viser ei ny undersøking i Sverige.

58 prosent av dei spurde er villige til å betale meir for matvare som er produsert i Sverige, medan 28 prosent ikkje er det. Svara er ganske like ei tilsvarande undersøking i august 2021, skriv ATL i Sverige.

Det er Novus som har gjennomført undersøkinga for Landshypotek Bank. Deltakarfrekvensen var på 61 prosent.

Støtte til svenske bønder

Per Lindblad i Landshypotek Bank meiner undersøkinga er ei sterk bekrefting på at det svenske folk er villige til å betale meir for matvarer med høg kvalitet frå Sverige, om prisauken i butikk gir meir pengar til bonden.

Annonse

”Det er positivt at det ser ut til å vere ei sterk forståing for at svenske bønder treng å få betalt for produkta sine. Det viser kor viktig mange synest det er med svenskprodusert mat, berekraftige produksjonar og levande landsbygder”, skriv Per Lindblad i ei pressemelding.

Nedgang frå august

Kjøpsfrekvensen av svenskprodusert mat ser derimot ut til å ha minka, sjølv om den framleis er på eit relativt høgt nivå.

70 prosent av dei som svarar oppgir at dei vanlegvis handlar svenskprodusert mat, samanlikna med nærmare 80 prosent i august. Andelen som ”iblant” handlar svensk mat, har auka frå 12 til 17 prosent.

Åtte prosent handlar berre svenskprodusert mat, og det har lagt stille sidan august 2021.

Gruppa som svarar at det ikkje spelar noko rolle, eller at dei ikkje ser etter produsentland, har auka frå 2 til 5 prosent sidan undersøkinga i august 2021.