Svenn Ivar Fure skal lede FK Agri

Fure, som er oppvaksen på gard i Stryn, er utdanna sivilingeniør innanfor industriell økonomi frå NTNU. I tillegg har ein MBA International Business frå Middelbury Inst. of international studies i California.

Frå 2002 til 2017 arbeida Fure i Aker Solutions, blant anna med forretningsutvikling, produksjon av olje og gass på havbotnen og tidligfasestudiar. Han blei medlem av konsernleiinga i Aker Solutions i 2016.

Den nye FK-sjefen bur i Oslo med kone og to barn, ein gut og ei jente.

Imponert over FK

Fure er imponert over utviklinga i FK Agri. Då han vaks opp, var Felleskjøpet særleg knytt til maskiner og kraftfôr.

– FK Agri har vore flinke, flinke til å utvikle nye produkt, både for bonden og for andre kundar. Selskapet har hatt nase for business og utvikling. Dette kjem ikkje av seg sjølv, og dette er ting som vi skal utvikle og ta med vidare, seier han.

Fure har stor respekt for bondeyrket og verdiane den norske bonden skaper gjennom samvirkebedrifta Felleskjøpet. – Det har stor nasjonal betydning.

Bondeyrket fekk han nært kjennskap til gjennom oppveksten.

– Eg er vaksen opp på ein mindre gard, med mjølkeproduksjon og pelsdyr, Vi var fem gutar og ei jente heime, og vi måtte hjelpe til med alt, frå steinplukking til mjølking. Vi var ein effektiv gjeng, med styrke og samhald.

Faren til Fure var mellom anna inspektør i Norske Meierier, og den på påtroppande FK-sjefen var på mange gardsbesøk saman med faren.

– Det var lærerikt og spennande, og vi fekk høyre mange gode historier. Det var ei hyggeleg tid, seier han.

Folka er viktige

– Kva vil du særleg leggje vekt på når du tiltrer som konsernsjef?

– Det er for tidleg å vere konkret om dette no, men eg vil i alle fall reise rundt og treffe tilsette, bønder og leverandørar, hente inntrykk, og bli betre kjent med leiargruppa. Eg vil lære meg systema, og halde fram det gode arbeidet som har blitt gjort i selskapet. FK Agri skal vere tett på bonden, og også utnytte potensial mot andre kundegrupper. Det gjeld å skaffe inntekter og å redusere kostnader.

– Kva tar du med deg frå tidlegare leiarjobbar?

– Kor viktige folka er, og kor viktig sentrale nøkkelpersonar er, blant anna for å gjennomføre dei prosjekta som er planlagt. I Aker Solutions måtte vi arbeide opp mot mange aktørar samstundes. Ein må vise interesse og heile tida balansere. Det er ikkje alltid eit svar som gjeld, ein må vege ting opp mot kvarandre. FK Agri har 44 000 eigarar. Bøndene er viktige for samfunnet vårt. Vi skal drive butikk, men rolla vår, og rolla til bonden, er meir enn å drive butikk, seier Fure.

Rekruttering betyr mykje

Landbruket si rolle har endra seg mykje på nokre tiår, meiner Fure.

– Det var fleire bønder før, og alle måtte hjelpe til. Landbruket er mykje meir mekanisert no, og det ikkje så lett å hjelpe til, på ein trygg måte. Det har skapt meir avstand til landbruket, enn tidlegare.

Fure meiner rekruttering til bondeyrket er særdeles viktig.

– Det gjeld å få dei unge til å ta over gardane, det skaper både kreativitet og energi. Det gir også energi at fleire generasjonar arbeider saman – fleire hender og fleire idear, det skaper ein unik dynamikk, seier han, og nemner også landbruk i heile landet.

– Det skjer så gradvis, med mindre aktivitet, og mindre som skjer. Det er trist når ein ser eit langt arbeid, gå tapt. Det er ikkje det vi ynskjer i landet vårt. Vi vil ha spreidd busetjing, med produksjon i heile landet. Her spelar FK ei heilt sentral rolle, og det er vilje til å støtte opp om dette.

– Kva er dine sterke sider?

– Det er vel andre som burde svare på dette. Eg ser på meg sjølv som ganske analytisk, og eg likar å setje meg godt inn i nye ting. Eg vil vere tett på, saman med dei andre i leiargruppa, for å utvikle FK Agri vidare, seier den nye FK-sjefen.

Når det gjeld interesser utover jobb og familie, svarer Fure:

– Det er lite tid til andre ting i den livsfasen eg er i, men eg likar å halde meg i form, og å bruke tid med gode vener. Eg håper også, ein gang, å gå frå å vere passiv til aktiv jeger/fiskar.