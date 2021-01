Svenn Ivar Fure blir ny konsernsjef i Felleskjøpet Agri

Svenn Ivar Fure (45) er ansatt som ny konsernsjef i Felleskjøpet Agri. Fure kommer fra jobben som konsernsjef i solindustrileverandøren NorSun og er en industribygger med stort engasjement for norsk landbruk.

– Verdiene den norske bonden skaper gjennom sitt eget samvirke Felleskjøpet har stor nasjonal betydning. Jeg ser frem til å utvikle Felleskjøpet som en positiv kraft for bonden og samfunnet, sier Fure i en pressemelding fra Felleskjøpet.

Fure er fra Stryn i Nordfjord og oppvokst på gård. Før han ble konsernsjef i NorSun i 2017 har han 15 års industrierfaring fra ulike lederroller i Aker Solutions, inkludert en periode som en del av konsernledelsen i selskapet.

– Styret i Felleskjøpet Agri er svært fornøyde med at Svenn Ivar Fure har takket ja til stillingen som konsernsjef. Vi er trygge på at Fure med sin bakgrunn og relevante erfaring vil fortsette det viktige arbeidet med å utvikle Felleskjøpet som bondens viktigste partner i årene som kommer, sier styreleder Anne Jødahl Skuterud i Felleskjøpet Agri.

Landbruket og Felleskjøpet Agri står foran store endringer de neste årene. Matproduksjonen må øke i takt med verdens befolkningsvekst, samtidig som vekst og lønnsomhet ikke kan gå på bekostning av bærekraft og dyrevelferd.

– Felleskjøpet er avgjørende for matproduksjonen i hele Norge, fra kornet på åkeren til matvarene i butikkene. Vi er en viktig del av hverdagen til den norske bonden og sammen har vi skapt verdier gjennom 125 år. Klimaendringer, krav til bærekraft og teknologiskifter påvirker hele næringen, og det er vår ambisjon å gjøre den norske bonden best mulig rustet til å utvikle landbruket i takt med endringene. Det betyr at vi må samarbeide enda tettere med våre eiere og øke vår konkurransekraft. Dette blir Fures viktigste oppgave i tiden som kommer, sier Skuterud.

Felleskjøpets unike rolle i landbruket og hvordan selskapet jobber for å skape verdier for bonden på kort og lang sikt motiverer Fure.

– Felleskjøpet gjør det mulig for norske bønder å drive matproduksjon over hele Norge, og slik skape store verdier for samfunnet. Rollen selskapet spiller sammen med stolte og dyktige bønder, som sørger for bærekraftig bruk av ressursene og matsikkerhet for landet, var avgjørende for at jeg takket ja til jobben som konsernsjef i Felleskjøpet. Jeg har lang erfaring med industribygging og er spesielt opptatt av at vi må ha konkurransedyktige og norskeide selskaper i landet vårt. Det er med stor ydmykhet jeg går inn i jobben og ser frem til å bygge videre på de sterke posisjonene Felleskjøpet har utviklet de siste årene. Jeg gleder meg til å bli kjent med alle som jobber i Felleskjøpet, medlemmene og kundene. Det er som lag og ett Felleskjøpet vi skal lykkes, sier Fure.

Terje Johansen har vært konstituert konsernsjef i Felleskjøpet siden mars 2020. Johansen vil fungere som konsernsjef frem til Fure tiltrer senest 1. juni.

