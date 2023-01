Svar frå utvalsleiar

Bondebladet sende fem spørsmål til leiar av Utval for landbruk og teknisk i Tysnes kommune, Øystein Dalland. Han skriv dette i ein e-post tilbake:

Eg vil på generelt grunnlag svare at eg meiner utvalet gjorde ei god og heilskapleg vurdering i behandlinga av denne saka. Ut ifrå vurderingane og statuttane i konsesjonslova, så meinte utvalet at det ikkje var grunnlag for å nekta konsesjon og å gå for innstillinga i saka.

At det kunne vore ei god løysing at denne eigedomen tilfalt eit anna bruk, er nok ikkje feil. På ei anna side var det konsesjon til kjøparen som vart behandla i saka, og ein fann ingen vektig grunn til å avslå denne søknaden.

Det er no ein gong slik at administrasjonen gjer si sakshandsaming og framlegg til vedtak, og så er det dei enkelte politiske parti, gjennom behandling i sine grupper, som kjem fram til endelege innstillingar og vedtak i slike saker.

At Helland har sine meiningar om oss lokalt folkevalde, har eg stor respekt for, men at me ikkje set oss tilstrekkeleg inn i sakene, lyt stå for hans rekning.