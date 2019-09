Svakere sommer for Diplom-Is

I fjor opplevde Diplom-Is tidenes beste salg. Den varme sommeren fikk nordmenn til å lepje i seg den ene kjølende iskremen etter den andre. Diplom-Is måtte produsere is døgnkontinuerlig.

Noen produkter gjorde det spesielt bra: Salget av de velkjente pakkene med kroneis økte med hele 60 prosent.

Men sommeren 2019 var ikke like varm. Og har du handlet på Rema i sommer, har du trolig oppdaget at pakkene med Diplom-Is sin kroneis er borte fra frysedisken. Den er erstattet med billigere Isbjørn-Is.

Så hvordan går det med Diplom-Is nå?

Dårligere sommer

– 2019 har så langt vært en litt dårligere sommer enn normalt, skriver Anne Borgen Sturød, markedsdirektør i Diplom-Is, i en e-post til Bondebladet.

– April startet veldig bra, mens månedene mai og juni var betydelig kaldere enn normalt. Dette ga store utslag på iskremsalget. Juli har derimot vært en bedre måned og har nærmet seg fjoråret, som var et rekordår. 2019 blir nok et år som blir litt svakere enn et normalt år for vår del. Omsetningen og resultatet vårt er sterkt avhengig av været og vi må derfor vurdere vår lønnsomhet over en tidsperiode. Vi ser derfor på omsetningen og resultatet vårt over en 4–5 års periode, skriver Sturød.

Kommenterer ikke omsetningen

Rema 1000 fjernet Diplom-Is sine pakninger med klassikerne kroneis jordbær, kroneis sjokolade, sandwich og båtis i starten av iskremsesongen, og byttet dem ut med lignende pakninger fra Isbjørn-Is.

Sturød ønsker ikke å kommentere hvor stor del av omsetningen Rema stod for før, eller hvor stor andel de står for nå.

– Vi kommenterer ikke konkrete omsetningstall hos enkeltkunder. Vi er fremdeles hovedleverandør til Rema og har et bra salg av våre produkter der, skriver hun.

– Har dere utsikter til å vinne tilbake Rema?

– Vi er fremdeles hovedleverandør til Rema, og har en god dialog og et godt samarbeid med dem, skriver Sturød.

Investerer

– Er dere bekymret for utviklingen?

– Konkurransen i det norske iskremmarkedet er tøff, men vi har sterke merkevarer og produkter som de norske forbrukerne elsker. I tillegg jobber vi mye med utvikling av nye produkter for å gjøre oss mer konkurransedyktig. Vi investerer blant annet i fabrikken på Gjelleråsen for å ruste oss i konkurransen og for å kunne lage nye spennende iskremer. Vi ønsker å produsere is lokalt i Norge med fersk norsk fløte og norske jordbær. Derfor investerer vi i nytt utstyr. Da sørger vi for norske arbeidsplasser både på iskremfabrikken vår i Nittedal og hos de norske bøndene. Det tror vi at norske forbrukerne også ønsker at vi skal gjøre, skriver Sturød.

Tripper magi selger

Hun forteller at de har fått fram nye, populære iser.

– At vi klarer å levere nye gode iskremer er årets nyhetsvinner Royal Trippel Magi et godt eksempel på. Både denne og de andre småisnyhetene Dream Splash Sitron og Litago Sjokolade i beger har fått en veldig god mottakelse i markedet. Siste salgstall viser at Royal Trippel Magi er den nest mest solgte småisen i Norge, bare slått av Royal Trippel.

– De siste årene har vi også økt vår satsing på is med frukt og bær med blant annet Fruitero Smoothie Bringebær & Jordbær og Fruitero Smoothie Mango, som inneholder 50 prosent frukt. Disse selger godt og er i tråd med forbrukerønsker, skriver markedsdirektør Anne Borgen Sturød.