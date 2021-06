Svak nedgang i antall sauer på utmarksbeite

Det har vært en moderat nedgang i antall sauer på utmarksbeite de siste årene, mens antall storfe, geiter og hester på samme beite øker, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

I fjor ble det til sammen gitt produksjonstilskudd for at 2,2 millioner husdyr skulle være på minst fem ukers utmarksbeite. Sauer og lam utgjorde 1,9 millioner dyr.

Tilskuddene blir gitt både for dyr på utmarksbeite og innmarksbeite, med et formål å oppnå god utnytting av ressursene på utmarksbeite og for å stimulere pleie av kulturlandskapet.

Seterdriften, som tidligere har hatt en sentral rolle i norsk landbruk, har gått ned, og kun 781 var i bruk i 2020. Dermed var det over 600 færre setre i drift i fjor sammenlignet med 2005. (NTB)