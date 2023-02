Suksess med grassurfôrprøver i Ola-begeret

– Tjenesten ble lansert mandag og allerede har vi fått inn over 2000 bestillinger. Bare fra i går til i dag er det bestilt rundt 500 prøver. Det går veldig bra rett og slett, sier Petter Klette i Tine Rådgivning.

Hittil har Ola-begeret vært brukt til å sende inn melkeprøver med melkebilen og på mandag 13. februar lanserte Tine muligheten for å sende inn grassurfôrprøver i Ola-begeret med melkebilen. Med enkel logistikk og lav pris var håpet til Tine at melkeprodusentene ville ta flere grovfôrprøver.

– Det er jo helt nytt dette så vi var litt spent. I utgangspunktet er det estimert at vi skal ta 15 000 prøver i året, og med de forhåndsbestilte prøvene fra de som er med i grovfôrprogrammet er vi allerede på 7000 prøver, forteller Klette.

Rådgiveren anslår at prisen for en grassurfôrfôrprøve er redusert fra rundt 800 kroner, inkludert porto og tidsforbruk med leveranse til posten, til 150 kroner med Tines nye system. Men det som virkelig er revolusjonerende er logistikken, og at Tine har basert seg på å ikke tørke analysene først.

For de fleste gårdbrukerne kan svarene på prøven være klar innen to dager etter den ble sendt med melkebilen, men lengre svartid kan forventes på prøver fra Nord Norge og prøver som kommer inn mot helg.

– I uke 21 til 27 vil vi teste en ordning med å holde åpent på lørdager fordi det er såpass viktig med tanke på prognosehøsting av ferskt gras. Gårdbrukerne kan sende inn prøver fra rundt 14 dager før planlagt slått, hver gang tankbilen kommer innom, forklarer Klette.

Da kan gårdbrukerne følge utviklinga i graset ved å fylle Ola-begeret med ferskt gras for å finne optimalt tidspunkt å ta slåtten på. Økt kvalitet i grovfôret og bedre kontroll på hva grovfôret inneholder vil igjen føre til at det er mulig å redusere kraftfôrandelen eller gå over på mer norskprodusert kraftfôr.