Strømstøtten til jordbruket videreføres

Regjeringen varslet onsdag at strømstøtteordningene for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag skal videreføres ut 2024.

Det innebærer en kompensasjon som dekker 80 prosent av strømkostnadene over 70 øre per kWt, opp til forbrukstaket på 60 000 kWt per måned.

Det skriver Landbruks- og matdepartementet skriver på sine nettsider.

– Jeg er svært glad for at vi har fått til en videreføring av strømstøtteordningene for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag. Ordningen er avgjørende for å sikre norsk matproduksjon, og gir næringa forutsigbare rammevilkår framover. Ordningene er målretta og avhjelper næringa med høye kostnader i en periode der mange kostnader har økt kraftig, sier landbruks- og matminister Sandra Borch i en uttalelse på regjeringen.no.

Landbruks- og matdepartementet opplyser at de vil komme tilbake til detaljene i ordningen.

