Streik kan ramme Tine

Torsdag 14. januar starter Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) og NHO Mat og Drikke mekling på meierioverenskomsten.

Hvis partene ikke kommer til enighet før midnatt fredag 15. januar, vil flere av Tines meierier bli rammet av streik fra lørdag morgen, 16. januar.

Det varsler Tine på medlemssidene sine.

Meklingen kan også fortsette utover fristen som er satt, så det er vanskelig å si eksakt når en eventuell streik blir satt i verk. Et sentralt tema i meklingen er Tines fremtidige styringsrett ved endring av arbeidstidsordninger, opplyser Tine.

Varslet plassfratredelse ved sju Tine-meierier

NNN har varslet plassfratredelse ved sju Tine-meierier med til sammen 537 ansatte. Dette gjelder meieriene i Brumunddal, Byrkjelo, Elnesvågen, Storsteinnes, Sømna, Tretten og Verdal.

Diplom-Is er også part i meklingen, men vil ikke rammes av den første plassfratredelsen ved en eventuell streik.

Tine jobber nå med å skaffe seg oversikt over konsekvensene av en eventuell streik knyttet til henting av melk på gårdene, produksjon og levering ut til kundene.

Tar vare på råstoff og produkter

Det er på det rene at en streik vil skape betydelige leveranseutfordringer, skriver Tine. De legger til at samtlige anlegg har inngått nedkjøringsavtaler, som blant annet sier noe om hvordan arbeidet skal foregå i en viss periode etter at streiken starter for nødvendig sikring av råvarer, at råvarer av kort holdbarhet som er bestilt og ankommer anlegget skal behandles ferdig, varer under transport går til bestemmelsesstedet og losses og så videre.