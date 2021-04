Stortingsflertall sikrer ungdom jobb i skogen

Millioner av skogplanter til planlagt fornyelse av skogen står i fare for å bli kastet ettersom utenlandske sesongarbeidere – som vanligvis står for beplantningen – ikke kommer inn i Norge på grunn av koronarestriksjonene.

I fjor sørget et ekstra tilskudd for at norske ungdommer kunne tre inn og gjøre jobben, og nå har næringskomiteens flertall på Stortinget bestemt at skogsplantingen skal reddes gjennom et tilskudd også i år.

Skognæringen har stort behov for arbeidskraft for planting av trær. Det skal plantes rundt 30 millioner planter bare i mai og juni.

– Millioner av skogplanter som ellers kunne blitt kastet, reddes nå, samtidig som ungdom kan få arbeidserfaring, selvtillit og inntekt, sier Nils Kristen Sandtrøen (Ap), Sivert Bjørnstad (Frp), Geir Pollestad (Sp) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV) i en felles pressemelding.

Merkostnaden for blant annet rekruttering og opplæring er beregnet til omtrent tre kroner per plante. Denne merkostnaden deles omtrent likt mellom skognæringen og regjeringen via statsbudsjettet, og vedtaket fra næringskomiteen innebærer dermed et tilskudd på 1,50 kroner per plante.

Regjeringen må nå følge opp stortingsflertallet i revidert nasjonalbudsjett.