Store ulikheter i konkursutviklingen i Norden

Dette viser konkursstatistikken for 1. halvår 2020, skriver Bisnode i en pressemelding.

– Konkursene i de nordiske landene er sterkt preget av korona-krisen og graden av støtte til næringslivet i hvert land, sier analysesjef Kari Mette Almskog i Bisnode.

10 538 aksjeselskaper har gått konkurs i Norden (uten Island) i årets seks første måneder. Sverige, som har holdt det meste åpent under korona-krisen, har opplevd størst økning med16 prosent flere konkurser enn i samme periode i fjor.

I alt har 3 786 svenske bedrifter gått overende hittil i år. Det toppet seg i mars og april, hvor det var en økning på henholdsvis 26 og 42 prosent.

Mot strømmen i Danmark

Finland hadde kun 887 konkurser, men likevel en økning på 11,3 prosent. I Norge har det vært 2 865 konkurser, med en moderat økning på 1,8 prosent.

Danmark derimot opplever bedre tider enn på mange år, på tross av krisetider og nedstenging. Her har 2 820 selskaper blitt slått konkurs, en nedgang på hele 36,4 prosent fra i fjor.

– Statistikk over konkurser kan gi en viktig indikator på utviklingen for næringslivet i de ulike landene, noe som er spesielt viktig i krisetider. En sammenligning med nabolandene kan også si noe om hvilken effekt nedstenging og støttepakker til næringslivet har hatt, sier Almskog.

På nordisk basis er størst konkursøkning i restaurantbransjen. En bransje som har vært hardt rammet av nedstenging og smittevernstiltak.

Alle land med støttepakker

Alle de fire landenes regjeringer har iverksatt støttepakker for å hjelpe bedrifter gjennom krisen.

– Selv om støttepakkene i de ulike landene har ganske lik innretning, er det nok forskjeller på hvor generøse innholdet i pakkene er. Ser vi på den store konkursøkningen i Sverige, kan det tyde på at de ikke har lyktes helt med å redde mange bedrifter fra konkurs. Samtidig kan det se ut til at Danmark kanskje har gitt såpass gode pakker at bedrifter som i utgangspunktet ikke ville hatt livets rett, nå overlever på grunn av støtten, sier Almskog.

Når det gjelder Norge og Finland er konkursutvikling såpass moderat at det ser ut til at støtten har virket godt, men ikke for godt.

– Men at antall konkurser hadde vært dramatisk mange flere uten støtte til næringslivet, er det liten tvil om, forklarer analysesjefen i Bisnode.