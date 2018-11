Store arealer i Amazonas kan bli avskoget

1. januar tiltrer Cristina som Brasils landbruksminister i den nyvalgte presidenten Jair Bolsonaros regjering.

– Det kan bli nødvendig å hugge ned nye områder av brasilianske skoger og andre økosystemer for å utvide jordbruksproduksjonen, sier Tereza Cristina i et intervju med avisen Globo.

Med løfter om reduserte klimatiltak og ytterligere avskoging, har hun allerede rukket å sette sinnene i kok hos landets miljøvernorganisasjoner, skriver NRK.

Området i regnskogen som Tereza Cristina sikter til er Matopiba-regionen, som ligger i grenseområdet mellom delstatene Maranhão, Tocantins, Piauí og Bahia.

Det betyr at over 730 000 kvadratkilometer – et område på størrelse med Frankrike – står i fare for å bli avskoget.

– Her finnes det en ny front for landbruket, sier Cristina til Globo.

Truet på grunn av soyadyrking

Annonse

Matopiba-regionen er blant annet hjem til Brasils tropiske savanne, cerradoen, som er kjent for sitt varierte plante- og dyreliv.

Men biodiversiteten her er allerede truet på grunn av dyrking av soya, og ved ytterligere avskoging frykter naturvernere for cerradoens biologiske mangfold, skriver NRK.

Norge bruker vi betydelige mengder importert soya i dyre- og fiskefôr. Dette er moden GMO-fri soya fra Brasil og Canada.

Kommersiell dyrking av soya til modning er ikke aktuelt her i landet med de sorter og dyrkingsbetingelser vi har i dag. På lengre sikt kan vi kanskje få det til i de klimatisk beste dyrkingsområdene våre.

Tror ikke på klimaendringer

Høyrepopulisten Jair Bolsonaro (63) ble valgt til Brasils nye president i oktober.

Bolsonaro har bakgrunn som offiser i militæret og er kandidaten til det Sosialliberale partiet (PSL). Han har måttet føre store deler av valgkampen hjemmefra etter at han ble knivstukket på et valgmøte i begynnelsen av september.

Bolsonaro, som har sittet i nasjonalforsamlingen siden 1990, tror ikke på klimaendringer, han vil trekke landet ut av Parisavtalen og han mener Brasil har rett til å hugge regnskog.