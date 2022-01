Stor støtte til Nofence

– Dette er et godt eksempel på hvordan norsk landbruksteknologi kan ta internasjonale posisjoner, sier administrerende direktør Håkon Haugli i en pressemelding.

Nofence i Batnfjordsøra utvikler og selger virtuelle gjerder for beitedyr som sau, geit og kyr, og har levert løsninger til bønder i ti land. Et digitalt halsbånd, kalt klave, varsler dyra med tonesignaler om at de nærmer seg yttergrensen av beitet.

Løsningen er solgt i mer enn 34 000 eksemplarer, og over 130 millioner driftstimer akkumulert i beite gir unik innsikt i dyreatferd og åpner for nye tilleggstjenester. Nå skal virksomheten videreutvikle teknologien og klaven for å redusere kostnadene ved produksjonen.

– Prosjektet har høy innovasjonsgrad, store positive samfunnseffekter og muligheter for høy verdiskaping. Vi mener potensialet for vekst og eksport er stort, og det har derfor vært viktig for oss å bidra med betydelig finansiering, sier Håkon Haugli.

Også næringsministeren lar seg begeistre av prosjektet.

– Det gleder meg at spennende teknologiselskaper investerer for økt vekst og eksport. Jeg ønsker Nofence lykke til med deres investeringsprosjekt, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Hittil har løsningen fra Nofence vært brukt mest i Norge, men 2000 kyr i Storbritannia og 1500 dyr i EU og USA er også utstyrt med digitale klaver. Prosjektet skal bidra til at bedriften kan konkurrere i markeder med mer avanserte behov og i markeder med lavere kjøpekraft.

Den nye versjonen skal blant annet forbedre mobiltilknytning, batterilevetid og tilby utvidet funksjonalitet. (NTB)

– Vi er utrolig takknemlige for denne støtten som er helt avgjørende for at vi skal kunne ta på oss et prosjekt i denne størrelsen sier Knut Bentzen, CEO i Nofence.