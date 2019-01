Stor kinesisk grisefarm smittet av afrikansk svinepest

Afrikansk svinepest fortsetter å spre seg i Kina. Nå er det meldt om ennå et stort utbrudd på en stor grisefarm, skriver Landbrugsavisen.

Det er til sammen 73 000 griser på den enorme farmen, som ligger i den nordøstlige Heilongjiang-provinsen.

Så langt er 4686 griser smittet, mens 3766 er døde, ifølge de lokale kinesiske landbruksmyndigheter.

Framen som er rammet er oppført i overensstemmelse med de høyeste standarder i forhold til bio-sikkerhet, i tillegg til at effektive sikkerhetsprosedyrer i forhold til håndtering av transport, personale og fôr også har vært på plass, melder Investeringsfonden For Udviklingslande (IFU).

– Vi har i samarbeidd med våre partnere fra første dag tatt situasjonen svært alvorlig og forsøkt å forhindre smitten i å nå våre besetninger, sier Otto Vinther Christensen, Vice president, Agribusiness, i IFU.

IFU er i gang med å slakte ned og destruere dyrene på farmen, samt desinfisere stallene med mer.

– Vi er naturligvis svært lei oss for at det ikke lyktes å holde smitten borte fra Heilongjiang. Men nå, hvor den er konstatert, følger vi de prosedyrer som er bestemt av de kinesiske myndigheter for håndtering av dyr, personale og anlegg ved et smitteutbrudd, sier Otto Vinther Christensen.