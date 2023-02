Stor hveteproduksjon gir stor eksport fra Russland

Russland er den klart største eksportøren av hvete. Rekordstor produksjonen i Russland denne sesongen gjør at landet har et stort kvantum tilgjengelig, også for eksport, skriver Landbruksdirektoratet.

Russland eksporterer til Midtøsten, Afrika og land i deres nærområder.

Stor eksport fra Australia og Canada

Kina og India er storprodusenter, men produserer først og fremst hvete til egen befolkning. Stor egenproduksjon fører også til mye eksport fra Australia og Canada.

Eksporten fra Ukraina gikk markant ned som følge av den russiske blokaden av eksport fra deres havner, som varte fra krigens utbrudd i februar og til slutten av juli 2022.

Den ukrainske produksjonen gjenspeiler både mindre dyrkede arealer og lavere avlingsnivåer. Krigen har ført til begrenset tilgang på både arbeidskraft og mineralgjødsel.

Etter at Ukraina og Russland inngikk «kornavtalen» i juli er tre av eksporthavnene i Svartehavet åpne, men fallet i ukrainsk produksjon begrenser også eksportkvantumet.

I EU fører lavere forbruk til at eksporten øker selv om produksjonen går ned, mens Argentina er rammet av en alvorlig tørkeperiode,

Normal tilførsel til Norge

Den geopolitiske situasjonen med krigen i Ukraina førte i fjor til økt usikkerhet og høye priser, men tilførselen til Norge har i 2022 gått som normalt.

Den solide globale produksjonen gir håp om mer stabile priser denne sesongen. Normalt vil også høy produksjon i de største eksportørlandene bidra til lavere priser. Et usikkerhetsmoment er at Russland øker sin andel av eksportmarkedet, skriver direktoratet.

– Selv om hveteprisene kan være i ferd med å stabilisere seg, gjenstår det å se hvor lavt de kan falle under de gjeldende omstendighetene. Krig, høye energipriser, generell inflasjon og krympende kornlagre bidrar fortsatt til høye verdensmarkedspriser, sier rådgiver Mikael Meland Leksen i Landbruksdirektoratet.