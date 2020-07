Stopp i grensehandel ga rekordsalg av drikke

Tallene kommer frem i Bryggeri- og drikkevareforeningens (BROD) salgsstatistikk for juni.

Salget av øl i juni var 40 prosent høyere enn samme måned i fjor. Brus økte med 28 prosent og vann gikk opp med 47 prosent.

– Vi har visst at avgiftsnivået gjør at mange velger å legge handleturen over svenskegrensen. Disse tallene er likevel langt høyere enn vi fryktet, sier Erlend Vagnild Fuglum, direktør i BROD, i en pressemelding.

– Taper arbeidsplasser

Organisasjonen gleder seg over godt salg, men det er en bittersøt glede, mener Fuglum.

– Dette er jo en sterk dokumentasjon på hvor høy grensehandelen med drikkevarer er til vanlig, og hvilket enorm potensiale vi går glipp av. Norge taper verdiskaping og arbeidsplasser når avgiftene blir så høye at mange storhandler på Svinesund, sier direktøren.

Han viser til at SSB over flere år har dokumentert stor vekst i grensehandelen. Etter grensen ble stengt har vi i sommer sett nyheter om rekordsalg i den norske dagligvarehandelen og på Vinmonopolet, særlig i områdene som ligger en kjøretur fra svenskegrensen.

– Reduser avgiftsnivået

– Politikerne diskuterer nå hvordan vi skal få fart på økonomien i landet vårt igjen. Her skal de få et gratis tips som vil bidra til vekst både i industri og handel: Reduser avgiftsnivået på drikkevarer ned mot svensk nivå. Danmark har lært oss av avgiftskutt funker. Der halverte de handelslekkasjen mot Tyskland etter at de kuttet de danske avgiftene på typiske lokkevarer, sier Fuglum.