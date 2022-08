Stine Gregersen Vhile blir sjef for kjæledyrfôr i FK

Stine Gregersen Vhile (49) er et kjent navn i kraftfôrbransjen gjennom to perioder i Norgesfôr og to perioder ved NMBU, skriver FK i en pressemelding.

Gregersen Vhile er utdanna veterinær og har i tillegg en doktorgrad fra NMBU. Doktorgradsarbeidet omhandla ernæring hos hund og blårev.

– Stine har variert erfaring fra både fag og forretning, og har innblikk tilknytta flere dyrearter. Hun har også bred innsikt rundt forskning og formidling, både som lærer på universitetsnivå og på videregående skole. Vi har også observert henne som en dyktig formidler av fag i møte med kunder og marked, sier administrerende direktør Knut Røflo i FKF.

Privat har Stine Gregersen Vhile lang erfaring med, og interesse for, hund. Hun har tidligere drevet aktivt i Norske Redningshunder og har hatt en grå schæferhund som godkjent redningshund. Nå har Stine og familien to irske settere som trenes aktivt mot jakt og jaktprøver.

– Stine vil tiltre i Felleskjøpet Fôrutvikling 1. oktober, og vil ta hovedansvaret for utviklingsarbeidet innenfor kjæledyrområdet. Stine vil også ta del i annet utviklingsarbeid i FKF og i tilknytta virksomheter, sier Røflo.

Den nye utviklingssjefen på kjæledyrsfôr er i dag ansatt som fagsjef i Animalia AS. Hun er bosatt på Hellerasten i Nordre Follo kommune.

Hun vil ha daglig tilhold hos FK Agris avdeling på Holstad i Ås kommune, men pendle til selskapets kontor i Trondheim ved behov.