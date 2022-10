Sterk eksportverdi i september

Eksportverdien for varer utgjorde 217,8 milliarder kroner i september, dette er en økning på 66,5 prosent sammenlignet med september i fjor, skriver SSB.

– Oppgangen i september er sterkt drevet av høye priser for olje, gass, raffinerte oljeprodukter, elektrisk strøm, fisk og metaller. Prisene ligger langt over fjorårets nivåer, men for flere av disse viktige eksportvarene har prisene falt de siste månedene, sier seksjonssjef Therese Løken Vestre.

Eksportverdien for naturgass utgjorde 113,0 milliarder kroner i september, en nedgang på 36,0 prosent fra august i år, men mer enn dobling fra september i fjor.

– Gassprisen økte kraftig i juni, juli og august. I september falt prisene med hele 20,7 prosent fra det rekordhøye nivået i august. Nedgangen forklares med at europeiske gasslagre ble fylt opp raskere enn forventet. Til tross for fallet er prisen mer enn dobbelt så høy som den var på samme tid i fjor, sier Løken Vestre.

Importverdien i september økte med 24,1 prosent fra tilsvarende periode i fjor og utgjorde 95,4 milliarder kroner. Norges handelsoverskudd endte på 122,4 milliarder kroner.