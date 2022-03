Statskog lyser ut skogoppdrag for perioden 2023–2026

Det gjelder konkurranse om skogoppdrag for perioden 2023-2026. Avtalen har en samlet ramme på 1 million m³ tømmer med et årlig avvirkningsnivå på 240 000 m³.

– Statsforetaket er landets største skogeier med totalt 4,3 millioner dekar produktiv skog fordelt over store deler av landet.

Oppdraget omfatter hogst, bygging av traktorveger, snøbrøyting på skogsbilveger, salg av tømmeret og planting og stell av ungskog.

Les også: Takk til regjering og statsråd Barth Eide

Statskog har delt inn i fire geografiske områder, slik at det er mulig for aktører å gi tilbud på deler av landet. Inndelingen er slik: Sørlige og vestlige deler av Østlandet, Viken, Vestfold/Telemark og Agder fylker, sørlige deler av Hedmark i Innlandet fylke, fra og med Elverum kommune og sørover, nordlige deler av Hedmark i Innlandet fylke, alle kommuner nord for Elverum, samt Vågå, Ringebu og Øyer kommuner i Oppland, Trøndelag og Nordland, hele Trøndelag, samt Nordland fylke sør for Saltfjellet.

Annonse

Les også: Svært mye skog ødelagt

Statskog følger norsk PEFC skogstandard og er miljøsertifisert etter ISO 14001. Alt arbeid med selskapets skogbruksvirksomhet skal skje på en bærekraftig måte og i tråd med sertifiseringskravene.

Av 4,3 millioner dekar produktiv skog er 20 prosent vernet eller i verneprosess. Skogvern, sammen med andre miljø- og driftshensyn, gjør at det er skogsdrift i mindre enn halvparten av Statskogs produktive skog.

Staten eier 100 prosent av Statskog SF og eierskapet utøves av Landbruks- og matdepartementet.

Les også: Det grønne skiftet og priskontroll er en dårlig kombinasjon