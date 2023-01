Staten tilbyr reindriften 188 millioner kroner

Fredag overleverte Statens forhandlingsutvalg sitt tilbud til forhandlingene om reindriftsavtale for 2023/2024. Rammen på 188 millioner kroner er en økning på 8 millioner kroner fra inneværende avtale, skriver Landbruks- og matdepartementet.

Statens forhandlingsutvalgs hovedprioriteringer er:

– Direkte- og kostnadssenkende tilskudd

– Klimatilpasning

– Ivaretakelse av reindriftens arealer

Annonse

– Tilleggsnæringer

– Beredskap og smittereduserende tiltak mot skrantesyke (CWD)

Statens forhandlingsutvalg vil videreføre prioriteringen av de som har reindrift som hovedvirksomhet, gjennom å videreføre de direkte tilskuddene og satsingen på tilleggsnæringer i reindriften. Prioriteringen legger til rette for en god utvikling av reindriftens produksjon og lønnsomhet.

De frie midlene i Reindriftens utviklingsfond økes

Økningen av de frie midlene åpner for finansiering av blant annet flere nye infrastrukturtiltak. Samtidig legger staten opp til å fortsette å styrke reindriftsnæringen gjennom ulike tiltak som legger grunnlag for gode tjenester til reindriften, gjennom pilotprosjektene for helsetjeneste for rein, arealrådgiving og HMS-tilbudet som nå er gjort permanent.

Reindriften har de siste årene merket effekten av klimaendringene. Av den grunn har staten prioritert økte avsetninger til beredskap og legger opp til et utredningsarbeid knyttet til tiltak og virkemidler for håndtering av klimaendringene i reindriften.

Les hele Statens tilbud.