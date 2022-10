Staten blir eier av Meraker Brug

Med sitt areal på 1,3 millioner mål er Meraker Brug en av landets største privateide eiendommer. Den utgjør nesten hele Meråker kommune. I tillegg har eiendommen aktivitet i kommunene Stjørdal, Malvik og Steinkjer.

– Nå vil enda mer av dette flotte arealet komme fellesskapet til gode, både når det gjelder jakt og fiske, sa statsminister Jonas Gahr Støre på pressekonferansen.

Gahr Støre framhever det gode arbeidet som er gjort av landbruksministeren og Statskog i prosessen med kjøpet av eiendommen.

– Vi skal sørge for at Meraker Brug blir forvaltet på en god og bærekraftig måte, sa statsministeren.

2,65 milliarder kroner

– Statskog kjøper eiendommen for 2,65 milliarder kroner, sa landbruks- og matminister Sandra Borch.

Borch la til at flere norske og utenlandske aktører har vist interesse.

Ordfører Kjersti Kjenes i Meråker fortalte å ha levd i spenning siden i sommer, da fikk vite at det var mulighet for salg.

– Vi har måtte stilt oss masse hypotetiske spørsmål. Nå har vi en aktør å forholde oss til, og det er nå arbeidet starter med forhandlinger, sa Kjenes under pressekonferansen.

Annonse

Richard Arnesen, selgers representant, forklarte at Statskog hadde det beste budet, og at de fikk en «fornuftig avtale».

Viktig for Ap

– Norges nest største private eiendom ser nå ut til å havne i fellesskapets eie. Det betyr at det nå er like mye ditt som mitt. Det har en stor verdi i seg selv, og er det viktige for Arbeiderpartiet, sier Per Olav Skurdal Hopsø til NRK.

Hopsø er leder i hovedutvalg for næring i Trøndelag.

Sosialistisk Venstreparti (SV) er også positive til kjøpet.

– Dette er svært gode nyheter, og noe SV har jobbet for lenge. Nå kan vi sikre at brukerne av området som reindrifta, jegere, fiskere og turfolk, kan benytte det akkurat som før. Det er fellesskapet som skal eie fiske- og jaktområder som dette, ikke private eiendomsbaroner, sier Lars Haltbrekken til NRK.

– Statskog har lang erfaring

Et stort stykke Norge kommer nå på fellesskapets hender. Det er meget gledelig, og en god avgjørelse av regjeringa, mener Eldar Berli, generalsekretær i NJFF.

– NJFF har, helt siden det ble kjent at Meraker Brug var til salgs, engasjert seg i saken. Forbundet for jegere og fiskere har vært tydelige på at vi ønsker at staten skulle kjøpe eiendommen og la Statskog forvalte den. Dette synet har vi gjort kjent ovenfor regjeringa, Stortinget, partiene og i media, sier Berli i en pressemelding.

Statskog har lang erfaring i å forvalte våre felles naturområder, og er den eneste garantisten for at landets jegere og fiskere har like rettigheter og lik tilgang til det høstingsbaserte friluftslivet, mener Eldar Berli.