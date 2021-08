«Ståle» kan slipe 600 kniver i løpet av et skift

– Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på at roboten «Ståle» gjør en veldig god jobb med knivene, så mange er fornøyde. På denne måten kan vi redusere risikoen for HMS-hendelser og skader, sier fabrikksjef Fred Bakkejord ved Rudshøgda.

Les også: Flere slakterier sertifisert av Islamsk Råd

Rudshøgda er et av Norturas største anlegg innenfor slakting og skjæring av kjøtt.

Har slipt egne kniver

Frem til nå har alle i skjæreavdelingen ved Nortura Rudshøgda hatt ansvar for å slipe sine egne kniver. Når man jobber som kjøttskjærer, er man helt avhengig av gode verktøy, og en skarp kniv er viktig for å unngå uhell.

– Formålet er å få en optimal kniv slik at du hele tiden har et godt håndredskap. En skarp kniv øker gleden og gjør jobben vesentlig lettere. Noen trives med å slipe knivene selv, mens andre synes det er mer krevende og tar imot denne roboten med åpne armer, sier fagarbeider i skjæreavdelingen, Stig Atle Ihle.

Annonse

Skal til andre Nortura-anlegg

Maskina, som kommer fra Tyskland, kan slipe 600 kniver i løpet av et skift og målet er at den etter hvert skal gjøre jobben for flere Nortura-anlegg.

Les også: Flytter all griseslakting i øst til Tønsberg

– Vi har brukt noen dager på å få den opp og gå og skal teste den litt her framover. Etter hvert som vi ser hvor stor kapasiteten den har, vil vi ta med flere skjæreanlegg. Vi har allerede fått spørsmål fra andre anlegg for når de kan få kniver herfra. Maskina har stor kapasitet og kan slipe kniver langt utover vårt forbruk, sier Bakkejord.

– Satsingen er viktig, fordi vi er helt avhengig av automatisering for å være konkurransedyktige i fremtiden, legger han til.