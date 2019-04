Spektakulært utsiktstårn åpnet på Sjælland

Den offisielle åpningen var lørdag 30. mars; på dagen 130 år etter at Eiffeltårnet i Paris ble åpnet, skriver trenytt.no.

Det 45 meter høye tårnet tar de besøkende 140 meter over havets overflate, og er dermed det høyeste tilgjengelige punktet på Sjælland.

Tårnet, som er tegnet av Effekt Arkitekter i København, består av en 650 meter lang trerampe som går oppover i en spiralform.

Danmarks største klatrepark

Annonse

Opplevelsesparken Camp Adventure ligger i skogene tilhørende Gisselfeld kloster på Sjælland. Tårnet blir deres nyeste attraksjon.

Parken er Danmarks største klatrepark med ulike opplevelser for den som ikke er redd for høyder. Det er ti ulike klatrebaner i parken og her finner du også Danmarks to lengste ziplinere/svevebaner.

Trerampe i spiralform

På vei til og fra tårnet snor rampa seg gjennom et kupert terreng, mellom eldre og unge trær.

I enden av gangbroen gjennom skogen kommer en til det høye tårnet. Formen skal gi besøkende en følelsen av å være i ett med skogen.