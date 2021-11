Sør-Korea starter utredning av forbud mot hundekjøtt

Sørkoreanske myndigheter varsler at de vil nedsette et utvalg for å vurdere om man skal forby spising av hundekjøtt.

Fra før har hundekjøtt blitt mindre populært i landet, idet yngre generasjoner spiser kjøtt fra andre dyr og har hunder som kjæledyr. Meningsmålingene viser imidlertid at mange fortsatt er imot et forbud, selv om de ikke spiser hund selv.

Et utvalg nedsatt av landets landbruksdepartement skal komme med anbefalinger i spørsmålet og samle informasjon om hundekjøttproduksjon, restauranter og andre relevante instanser.

Verken hundebønder eller dyrerettighetsaktivister er fornøyd med at regjeringen sier initiativet ikke nødvendigvis vil bety at hundekjøtt blir forbudt. Bøndene mener utvalget er en formalitet før forbudet blir innført, mens aktivistene mener regjeringen utviser feighet.

I dag blir 1– 1,5 millioner hunder slaktet for å spises hvert år i Sør-Korea, noe som er en stor nedgang fra situasjonen for noen tiår siden.

Bøndene er i hovedsak eldre og fattige, og bransjeorganisasjonen deres ønsker først og fremst at regjeringen skal tillate spising av hund midlertidig i 20 år. I dag er det ingen lover som regulerer det å spise hundekjøtt i Sør-Korea.

Dyrerettsaktivistene peker på at Sør-Korea er det eneste industrilandet der man spiser hund, og at dette går utover bildet av landet internasjonalt.