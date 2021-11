Sofie Høybakk er Årets unge bonde

Gården hennes ligger på Vigra, helt ute i havgapet, og bruket består i dag av et eldre båsfjøs, som nylig er satt i stand, og et nytt ungdyrfjøs. Her er det plass til 40 dyr. Da Sofie tok over gården, var det et stort behov for renovering.

Med sterk vilje og pågangsmot har hun brukt de første årene sine på å renovere båsfjøsen utvendig og oppgradert høstelinja. Dyra går hele beitesesongen, fra mai til oktober, på innmark og fulldyrka areal, i forskjellige variasjoner.

Annonse

Sofie har et stort engasjement for landbruket i regionen sin. Hun har vært en pådriver i Giske bondelag, der hun som styremedlem har vært med på å samle bøndene til å stå sterkere sammen i kommunen.

Årets unge bonde er opptatt av hvordan de lokale bøndene kan bruke arealet på best mulig måte, og hun ser alltid etter nye løsninger for hvordan arealet kan optimaliseres i et distrikt hvor det er flere som legger ned.

– Jeg skulle egentlig ikke bli bonde, men jeg var den eneste i familien som hadde interesse for dyr. Etter økonomiutdanning i London merket jeg at en A4-hverdag på kontoret ikke var noe for meg. Jeg behøver å kunne være ute i friluft. Med god støtte fra samboeren min har vi turt å satse på landbruket fordi jobben vi gjør er givende. Dyrene betyr mye for meg og det er alltid gøy å skape noe, sier Sofie Høybakk.