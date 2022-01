Smedshaug: – Kan bli matmangel i utviklingsland

Kunstgjødselprisene har doblet seg i løpet av to måneder. Det vil gi et kraftig prishopp på mat.

Fagfolk innenfor landbruksøkonomi bekrefter at prisøkningen på kunstgjødsel, som er et svært energikrevende produkt, vil få store konsekvenser i 2022.

I Norge har vi vært vant til 2–3 prosent prisøkning på matvarer per år, men jeg tror det fort kan bli 5–10 prosent i snitt for alle matvarer i år, sier Christian Anton Smedshaug, daglig leder Agri Analyse, til NRK.

Han peker på at prisøkningen slår helt forskjellig ut for rike land og fattige land i verden. Bønder i fattige land vil ikke ha råd til å betale for den dyre kunstgjødselen.

– I vår del av verden blir det høyere priser, men i utviklingsland kan det bli matmangel, sier Smedshaug.

Den nye situasjonen vil sette sitt preg på landbruksforhandlingene til våren. Hurdalsplattformen er tydelig på at det skal komme «en forpliktende og tidfestet plan for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet». (NTB)