Småskalafiskeriet kan sikre viktige næringsstoffer

I en ny studie har forskere ved Havforskningsinstituttet sett på hva som fiskes i småskalafiskeriet i Norge, og hvor mye sjømat og næringsstoffer dette bidrar med, skriver forskning.no.

– Vi ser at fangsten her kan gi hele befolkningen på fem millioner mennesker ett til to måltider med sjømat hver uke. Det er sånn cirka 360 gram per person, sier forsker Marian Kjellevold.

Småskalafiskeri i Norge er definert som alle fiskefartøy under 15 meter og som fisker innenfor 12 nautiske mil fra kysten. Fritidsfiske er ikke inkludert i beregningene.

Kjellevold har sammen med forskerkollegaer også sett på hva denne mengden med sjømat kan bidra med av viktige næringsstoffer.

– Anbefalingene fra helsemyndighetene i dag er å spise fisk to til tre ganger i uken, men i realiteten spiser vi mindre, sier Kjellevold.

Én til to porsjoner i uken med fisk fra småskalafiskeriet vil bidra med rundt 70–96 prosent av det anbefalte inntaket av viktige næringsstoffer som vitamin B12, jod og omega-3-fettsyrer.

I studien så forskerne kun på fileten. Det vil si den delen av fisken vi stort sett spiser i Norge.

– Hadde det vært i krisetid, ville vi nok også spist eller tatt i bruk andre deler av fisken, som igjen vil bidra med andre næringsstoffer, sier Kjellevold.

Det er for eksempel mye vitamin A og D i hodet og innmat hos fisk.

