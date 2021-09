Slik slår kravet ut per produksjon

Norges Bondelag har laget en oversikt som viser utslagene i jordbrukets krav i tilleggsforhandlingene som nå pågår. Her kreves kompensasjon for økte kostnader til handelsgjødsel på 527 millioner kroner og økte kostnader til byggevarer på 227 millioner. Landbruket tar til orde for at kompensasjonen skal utbetales bøndene i form av økte tilskudssatser i februar neste år.

I tabellen under kan du se hva som er beregnet av kostnadsvekst og hva som er beregnet av kompensasjon for ulike produksjoner, per bruk.

