Slik er kravet i årets skjebneoppgjør

Faglaga har overlevert landbrukets krav til årets jordbruksoppgjør. I en pressemelding fra Norges Bondelag skriver de at de krever 11,5 milliardere kroner for å dekke kostanader og ha samme inntektsutvikling som andre grupper.

Ramme på kravet for 2023 er 9,16 mrd. kroner, hvorav 5,6 mrd. er kostnadsdekning, og øvrig sum går til inntektsøkning.

HER KAN DU SE HELE KRAVDOKUMENTET

Jordbruket krever en samlet kostnadskompensasjon på 2,4 mrd. for 2021/2022, og at den utbetales så raskt som mulig i år.

– Uten sidestykke

– Kostnadsveksten er uten sidestykke, og krigen i Ukraina har akselerert kostnadsøkningene ytterligere. Dette er langt høyere enn forutsatt fra fjorårets oppgjør, og må bli kompensert fullt ut. Utbetalingen må skje så raskt som mulig, noe også regjeringen har lovet næringen, understreker Gimming.

Som en del av utbetalingen foreslår jordbruket en egen ordning for å kompensere for de høye gjødselkostnadene.

– Det er helt nødvendig i jobben med å sikre årets matproduksjon, sier Gimming.

– Må ha med oss bonden

Inntektsveksten har over flere år vært lav, og nye tall fra Budsjettnemnda for jordbruket viser et kraftig fall i inntektene for 2022.

Det viser behovet for et solid løft. Jordbruket krever en inntektsvekst på 125 300 kroner per årsverk i 2023. Av dette går 100 000 kroner til å tette gapet mellom bondens inntekt og andre grupper.

– For å ha med oss bonden framover, og trygge norsk matberedskap, må vi løfte alle produksjoner, uansett størrelse og hvor i landet gården ligger. Vi styrker norsk matkornproduksjon, noe også regjeringen har gitt klare løfter om. Og vi løfter sau og ammeku særskilt for å sikre bruk av grasressursene i distriktene, sier Gimming.

Hoff: – Helt nødvendig

Kravet i år er historisk høyt, men det har vært helt nødvendig, mener leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff.

Les også: Trøbbel for tallgrunnlag og eksistens

– Det er krise i jordbruket. Galopperende kostnader og en vedvarende dårlig økonomi over tid gjør at mange bønder nå er i ferd med å gi opp. Vi har vært klare på at vi i 2022 skal kreve etter behov, og det gjør vi nå, sier Hoff.

Her er hovedgrepene i kravet:

*Et kraftig inntektsløft som betydelig reduserer gapet mellom bonden og andre grupper i samfunnet.

*Utbetaling av full kostnadskompensasjon i 2022 som inkluderer en målrettet ordning for kompensasjon av økte gjødselkostnader.

*Full kostnadsdekning i 2023.

*Styrker kornproduksjonen gjennom kraftig økning av målprisen for korn. Det vil redusere importavhengigheten.

*Prioriterer sau og ammeku særskilt, blant annet gjennom nytt driftstilskudd for sau, nytt tilskudd til ku med kalv på beite og økte tilskudd til drift, areal, husdyr og beite.

*Styrker tilskudd til alle produksjoner.

*Bedrer velferdsordningene ved å øke tilskuddene til avløsning ved sykdom, ferie og fritid og utvide avløserordningen ved sykt barn.

*Styrker klimaarbeidet gjennom satsing på blant annet fornybar energi, gratis klimarådgivning til alle bønder, og utvikling av Landbrukets klimakalkulator

*Etablerer nytt dyrevelferdstilskudd for de som er med i Dyrevelferdsprogram.

Fakta om den økonomiske rammen

Samlet krav for 2022 og 2023 er på 11,5 mrd. kroner.

Ramme på kravet for 2023 er 9,16 mrd. kroner, hvorav 5,6 mrd. er kostnadsdekning, og øvrig sum går til inntektsøkning.

Det vil gi en samlet inntektsvekst på 125 300 kroner per årsverk, og av dette går 100 000 kroner per årsverk til å tette gapet mellom bonden og andre grupper.

Kravet finansiers med økte målpriser på totalt 1,5 mrd. korner (herav 673 millioner til kostnadskompensasjon) og budsjettoverføringer 8,1 mrd kroner. Jordbruksfradraget utgjør 228 mill. kroner.

Det er ventet at staten kommer med sitt tilbud til landbruket 4. mai og forhandlingene mellom partene skal være avsluttet senest onsdag 16. mai.

Spesiell prioritet; ammeku, sau og korn

Ammeku:

Nytt tilskudd til ku med kalv på beite

Økning av tilskudd til drift, kvalitet, beite og areal

Sau:

Nytt driftstilskudd for sau

Økning av tilskudd for husdyr, beite, areal og kulturlandskap

Øke satser for distriktstilskudd kjøtt i Nord-Norge

Korn:

Kraftig økning i kornpris og tilnærmet ingen økning i kraftfôrprisene.

Økt arealtilskudd og nytt frakttilskudd

Melk:

Økning av tilskudd til drift, beite, kvalitet og areal for melkeproduksjon

Økt tilskudd til små- og mellomstore melkebruk

Økte satser for distriktstilskudd, og ekstra økning i Nord-Norge.