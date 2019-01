Slår alarm om flåttbåren sykdom

Parasitten babesia har vært vanlig i kyr, hjortedyr og husdyr i Europa. Forskning fra Sverige viser at den flåttbårne sykdommen øker, både i antall og i geografisk omfang.

Men den er langt mindre vanlig enn for eksempel den mer kjente flåttbårne sykdommen borrelia, skriver forskning.no.

Forskere i Lund har undersøkt personer som har hatt borrelia, og de har undersøkt en gruppe helt friske mennesker.

Over 16 prosent av de som hadde hatt borrelia hadde også babesia i blodet. Det samme gjaldt 2,5 prosent av den friske kontrollgruppen.

1 av 4 skogarbeidere

En undersøkelse fra Polen viser at hele 27 prosent av skogsarbeiderne har hatt infeksjonen i kroppen en eller annen gang.

Annonse

Undersøkelser som er gjort på dyr viser at sykdommen har blitt vanligere i Sverige. Forskerne mener det gir større risiko for at også flere mennesker blir syke av parasitten i framtiden.

Kan forårsake organsvikt og død

Parasitten tar seg inn i de røde blodlegemene gjennom flåttbitt. Er du helt frisk, får du influensalignende symptomer.

Har du nedsatt immunforsvar eller mangler milt, kan det bli mer alvorlig. I verste fall kan sykdommen forårsake organsvikt og død.

Vage symptomer

Forskerne tror at flere tusen mennesker i Sverige får babesia hvert år. Men ettersom symptomene er så vage og helsepersonellet ikke vet hva de skal lete etter, blir sykdommen underdiagnostisert. Det sier Kristina Persson, forsker ved Lunds universitet i en pressemelding.

Ifølge Flåttsenteret på Sørlandet er det noen som får babesia, men aldri merker noen symptomer. Dette er også ganske vanlig også med andre flåttbårne sykdommer.

Forskerne i Lund håper at de med denne studien kan øke bevisstheten hos helsepersonell for sykdommen.