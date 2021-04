Skuterud gjenvalgt som styreleder i Felleskjøpet Agri

– Vi har bedret resultatene våre kraftig det siste året og jeg ser frem til å lede styrearbeidet videre, i en periode hvor vi skal i gang med store investeringer i vår kjernevirksomhet, sier Skuterud i en pressemelding.

I år var styremedlemmene Arne Elias Østerås, Karl-Oskar Fosshaug og Wenche Ytterli på valg.

Ytterli går ut av styret etter å ha takket nei til videre verv, etter over 10 år som styremedlem i Felleskjøpet. Grim Erik Gillestad fra Sunnfjord er valgt som nytt styremedlem og erstatter Ytterli. Gillestad er melkeprodusent og har bred erfaring innen landbruket som ansatt både i Tine og Felleskjøpet Agri.

Les også: FK Agri vil ha betydelig satsing på korn og proteinvekster

Arne Elias Østerås og Karl-Oscar Fosshaug ble begge gjenvalgt for nye to år i konsernets styre. Sveinung Halbjørhus ble gjenvalgt for en ny periode som nestleder i styret. Alle varamedlemmer i styret ble også gjenvalgt for en ny periode.

Sterk resultatfremgang

Annonse

FK Agri leverte ett av sine beste resultater i 2020. Omsetningen økte med over 1 milliard kroner mot året før, og driftsresultatet endte på 621,6 millioner kroner, opp fra 371,8 millioner kroner året før.

Les også: Vil sende 100 millioner til bonden

Konsernet har det siste året jobbet med å styrke sin kjernevirksomhet og best mulig leveranser til bonden.

– For ett år siden understreket jeg tydelig overfor årsmøtet at vi var nødt til å bedre vår underliggende drift, og løfte våre resultater betraktelig. Det har vi klart med tydelige prioriteringer og ved å konsentrere oss fullt og helt om vår kjernevirksomhet. Dette er svært viktig for å utvikle konsernets og bondens konkurransekraft videre, sier Skuterud.

Kornhåndtering og fabrikker

Samvirkemodellen med de tette båndene mellom eiere og selskapet er det som gjør Felleskjøpet unike, skriver FK Agri.

– Vi må sørge for å opprettholde trykket og videreføre det gode arbeidet som er gjort det siste året. En viktig del av denne jobben er investeringer i kornhåndtering og fabrikkstrukturen vår. Dette arbeidet har starter for fullt i 2021 og vil skje over de neste fem årene. Jeg gleder meg til å jobbe videre med disse store oppgavene sammen vår nye konsernsjef Svenn Ivar Fure som snart tiltrer, sier Skuterud.