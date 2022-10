Skuffet Innlandet-leder

Elisabeth Gjems, leder i Innlandet Bondelag, er skuffet over Grytten-rapporten.

– Det ene er at man tilbakeviser det å skille arbeidsvederlag fra avkastning på kapital. Her ligger jo nøkkelen for å kunne sammenligne bondens inntekt med lønnsmottakerens lønning, og dette tallet er helt sentralt for å kunne måle om man når politiske mål om inntektsutjevning. Det andre er at man lanserer den såkalte hybridmodellen, som for meg ser ut som en sammensausing av likt og ulikt av tall fra ulike kilder beregna for ulike formål. Man legger til grunn et "beste resultat" og ser bort fra at det er mange ulike årsaker til at man kan få et dårlig resultat – værforhold slår ut, ulike eiendommer har ulike forutsetninger i forhold til hvordan jordstykkene er plassert i terrenget og så videre. Det er for lettvint å si at man ikke har profittmaksimering som formål, skriver Gjems i en epost til Bondebladet.

Et lyspunkt er at utvalget har tatt med innspillet om å trekke ut jord- og kvoteleie, og at Grytten slår fast at inntektene knytta til landbruk er for lave til å dekke både arbeidsvederlag og kapitalavkastning, mener Gjems.

– Der ingen tvil om at bondelagsarbeidet blir særs viktig framover. Vi må lage en god høringsuttalelse, og vi må sørge for å styrke forståelsen for at matproduksjon i hele dette landet må lønne seg. Bare slik sikrer vi mat på bordet til den norske befolkningen i ei usikker tid, skriver Gjems.