«Skogens menn» av Ingar Kaldal

I boka «Skogens menn» tar forfatter Ingar Kaldal oss med inn i en verden som for mange i dag er fjern og ukjent. Han forteller om arbeid og dagligliv slik det var i Elverum, Trysil og over alt ellers i vår vidstrakte skogsregion, skriver Anno Norsk skogmuseum.

Boka er et resultat av mange års forskning. Dette er et prosjekt Kaldal startet på for 25 år siden. Forfatteren, som er professor i historie ved NTNU og har skrevet flere bøker, har blant annet skrevet boka ved å oppsøke folk der de er.

– Skogsdrifta var blant de største næringene våre. Men den var også så mye mer! Gjennom hogst og fløting ble naturen og livet knyttet sammen. I skogen ble gutter til menn, mens skogsarbeidet formet landskapet – både det ytre og det indre. I skogen ble det dannet forestillinger om hvem vi er og hvor vi kommer fra, sier Kaldal.

Forfatteren tar oss med langs fløterelevene og inn i skogsbygdene, hvor han lar oss møte flere slags skogsfolk, både menn og kvinner. Han åpner ei dør inn til en hel kultur som er i ferd med å gå tapt, og som vi i ei oppjaget tid kan ha godt av å dvele ved, skriver museet.